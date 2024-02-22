Vi è il centro spaziale dedicato al presidente J F Kennedy

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Vi è il centro spaziale dedicato al presidente J F Kennedy' è 'Cape Canaveral'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPE CANAVERAL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi è il centro spaziale dedicato al presidente J F Kennedy" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi è il centro spaziale dedicato al presidente J F Kennedy". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cape Canaveral? Il sito famoso per il lancio di missioni spaziali e legato al presidente John F. Kennedy si trova in Florida. Questo luogo ha rappresentato un simbolo dell'esplorazione spaziale americana durante la corsa allo spazio. È conosciuto per i suoi programmi e le sue strutture all'avanguardia. Oggi continua a essere un punto di riferimento per le spedizioni nello spazio e l'innovazione tecnologica.

Se la definizione "Vi è il centro spaziale dedicato al presidente J F Kennedy" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi è il centro spaziale dedicato al presidente J F Kennedy" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Cape Canaveral:

C Como A Ancona P Padova E Empoli C Como A Ancona N Napoli A Ancona V Venezia E Empoli R Roma A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi è il centro spaziale dedicato al presidente J F Kennedy" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

