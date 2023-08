Città alle falde dell Etna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città alle falde dell Etna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CATANIA

Significato/Curiosita : Citta alle falde dell etna

Della città metropolitana di catania in sicilia. fa parte del parco dell'etna. zafferana etnea sorge a 574 m. s.l.m., alle pendici orientali dell'etna, il... Stai cercando altri significati, vedi catania (disambigua). catania (afi: /ka'tanja/, ascolta[·info], catania in siciliano) è un comune italiano di 298 140... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Città alle falde dell Etna : città; alle; falde; etna; Circondavano le antiche città ; La città sul Golfo di Napoli in cui nacque Tasso; La città umbra in cui nacque fra Iacopone; La città della Guayana Francese nota per il suo pepe; città piemontese nota per gli spumanti; Le valle tte di Striscia; È impinguato dalle tasse; Zona del Cuneese vicina alle Langhe; L alle vatore con maschera e guanti; alle gra e scherzosa; Il locale abitabile sotto le falde del tetto; Abito con le falde ; Abito a falde ; Le falde dei cappelli; Sorge alle falde del Moncenisio; Impetuosa come l etna ; La penisola col Vietna m e la Malesia; Capodanno vietna mita; Il dell etna antica razza di cani da caccia della Sicilia; Un porto del Vietna m;

Cerca altre Definizioni