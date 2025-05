Il segugio siciliano detto anche bracco dell Etna nei cruciverba: la soluzione è Cirneco

CIRNECO

Curiosità e Significato di "Cirneco"

La soluzione Cirneco di 7 lettere

Perché la soluzione è Cirneco? Il Cirneco dell'Etna è una razza di cane originaria della Sicilia, noto per la sua eleganza e agilità. Questo segugio veniva tradizionalmente utilizzato per la caccia, grazie al suo fiuto acuto e alla capacità di muoversi rapidamente attraverso i terreni impervi dell'Etna. Oltre ad essere un eccellente cacciatore, il Cirneco è anche un compagno affettuoso e vivace, rendendolo un amico ideale per le famiglie attive.

Come si scrive la soluzione Cirneco

Se "Il segugio siciliano detto anche bracco dell Etna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta

C Como

I Imola

R Roma

N Napoli

E Empoli

C Como

O Otranto

