Le falde dei cappelli

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le falde dei cappelli' è 'Tese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESE

Come completare la definizione

  • Definizione: Le falde dei cappelli
  • Risposta: TESE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: T___
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Perché la soluzione è Tese? Le falde dei cappelli sono le parti che si estendono lateralmente o posteriormente dal copricapo, offrendo protezione e stile. La parola TESE si riferisce a queste estensioni, spesso decorate o progettate per completare l’abbigliamento, evidenziando il carattere e la cultura di chi li indossa. La loro forma e dimensione variano a seconda dei modelli e delle epoche storiche. La cura nel dettaglio delle falde contribuisce all’eleganza complessiva di un cappello.

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Le falde dei cappelli: soluzione cruciverba da 4 lettere

Quando la definizione "Le falde dei cappelli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tese'.

Schemi utili per Tese

  • Schema parole: 4
  • La soluzione inizia con T
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: T___
  • Schema finale: TESE

Le 4 lettere della soluzione Tese

T Torino
E Empoli
S Savona
E Empoli

La soluzione 'Tese' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le falde dei cappelli". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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