Le falde dei cappelli
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SOLUZIONE: TESE
Come completare la definizione
- Definizione: Le falde dei cappelli
- Risposta: TESE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: T___
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Tese? Le falde dei cappelli sono le parti che si estendono lateralmente o posteriormente dal copricapo, offrendo protezione e stile. La parola TESE si riferisce a queste estensioni, spesso decorate o progettate per completare l’abbigliamento, evidenziando il carattere e la cultura di chi li indossa. La loro forma e dimensione variano a seconda dei modelli e delle epoche storiche. La cura nel dettaglio delle falde contribuisce all’eleganza complessiva di un cappello.
Le falde dei cappelli: soluzione cruciverba da 4 lettere
Quando la definizione "Le falde dei cappelli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tese'.
Schemi utili per Tese
- Schema parole: 4
- La soluzione inizia con T
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: T___
- Schema finale: TESE
Le 4 lettere della soluzione Tese
La soluzione 'Tese' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le falde dei cappelli". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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