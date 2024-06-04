Le falde dei cappelli

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le falde dei cappelli' è 'Tese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESE

Come completare la definizione Definizione: Le falde dei cappelli

Le falde dei cappelli Risposta: TESE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: T___

T___ Inizia con: T

T Finisce con: E

Perché la soluzione è Tese? Le falde dei cappelli sono le parti che si estendono lateralmente o posteriormente dal copricapo, offrendo protezione e stile. La parola TESE si riferisce a queste estensioni, spesso decorate o progettate per completare l’abbigliamento, evidenziando il carattere e la cultura di chi li indossa. La loro forma e dimensione variano a seconda dei modelli e delle epoche storiche. La cura nel dettaglio delle falde contribuisce all’eleganza complessiva di un cappello.

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Le falde dei cappelli: soluzione cruciverba da 4 lettere

Quando la definizione "Le falde dei cappelli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tese'.

Schemi utili per Tese

Schema parole: 4

La soluzione inizia con T

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: T___

Schema finale: TESE

Le 4 lettere della soluzione Tese

T Torino E Empoli S Savona E Empoli

La soluzione 'Tese' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le falde dei cappelli". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.