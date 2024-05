La Soluzione ♚ Nativa dell isola italiana con Palermo e l Etna La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SICILIANA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SICILIANA

Significato della soluzione per: Nativa dell isola italiana con palermo e l etna La Sicilia (AFI: /si'ilja/; Sicilia in siciliano, Sclia in galloitalico di Sicilia, Sea in neogreco), ufficialmente denominata Regione Siciliana, è una regione italiana a statuto speciale di 4 788 454 abitanti, con capoluogo Palermo. Il territorio della regione è costituito quasi interamente dall'omonima isola, la più grande delle isole italiane e del Mediterraneo, la settima d'Europa, nonché la 45ª isola più estesa nel mondo, bagnata a nord dal mar Tirreno, a ovest dal canale di Sicilia, a sud-ovest dal mar di Sicilia, a sud-est dal canale di Malta, a est dal mar Ionio e a nord-est dallo stretto di Messina, che la separa dalla Calabria, con la parte rimanente che è costituita dagli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi e delle Pelagie, nonché dalle isole di Ustica e Pantelleria. Italiano: Aggettivo, forma flessa: siciliana f sing . femminile di siciliano. Sostantivo, forma flessa: siciliana f sing . femminile di siciliano. Sillabazione: si | ci | lià | na. Etimologia / Derivazione: vedi siciliano .

