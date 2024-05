Grande città siciliana

Significato della soluzione per: Grande citta siciliana

Nome proprio

Catania (AFI: /ka'tanja/, , Catania in siciliano) è un comune italiano di 298 209 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana in Sicilia e centro della principale conurbazione dell'isola. La "città etnea" è inoltre il decimo comune italiano per popolazione, nonché primo fra i non capoluoghi di regione. Cuore di un agglomerato urbano di circa 700.000 abitanti esteso fino alle pendici sud orientali del Monte Etna, è il centro dell'area metropolitana più densamente popolata della Sicilia, e di una più ampia conurbazione nota come Sistema lineare della Sicilia orientale, su una superficie di 2 400 chilometri quadrati.

Catania ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capoluogo di provincia italiana della regione siciliana; decima città per numero di abitanti e per estensione e prima al di fuori dei capoluoghi di regione

Sillabazione

Ca | tà | nia

Pronuncia

IPA: /ka'tanja/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

incerta: secondo lo storico Plutarco, il suo nome deriva dal greco antico katane, grattugia, per l'associazione con le asperità del territorio lavico su cui sorge; secondo altre interpretazioni, deriverebbe dall'apposizione del prefisso greco antico katà- al nome del vulcano Etna, Aitnè, che assumerebbe il significato di "nei pressi di" o "appoggiata" all'Etna

Parole derivate