Una città ai piedi dell Etna

Significato della soluzione per: Una citta ai piedi dell etna

Aggettivo

Acireale (Aci Rigali (IPA: /(j)a..'a.l/) o Aci in siciliano; Jaci Riali o Jaci in dialetto siciliano orientale) è un comune italiano di 50 590 abitanti della città metropolitana di Catania in Sicilia. Città formatasi da piccole migrazioni dal territorio a sud, oggi l'impianto urbanistico è quello tipico delle città tardo-medievali della Sicilia. Sorge a metà della costa Ionica siciliana. I suoi abitanti si chiamano acesi (jacitani in siciliano).

acese (pl.: acesi)

di Acireale originario o abitante di Acireale

Sostantivo

acese m e f (pl.: acesi)

originario o abitante di Acireale

Sillabazione

a | cé | se

Etimologia / Derivazione

