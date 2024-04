La Soluzione ♚ Città alle falde del Vesuvio

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NAPOLI

Curiosità su Citta alle falde del vesuvio: Pianeggiante della campania, cioè la pianura che va dal garigliano sino alle falde del vesuvio e dei monti lattari, e che ha per centri principali, da nord verso... Napoli (IPA: /'napoli/ ; in napoletano Napule, pronuncia ['npl]) è un comune italiano di 911 697 abitanti, capoluogo della regione Campania e dell'omonima città metropolitana, centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa; è inoltre il comune più popoloso del Meridione d'Italia, il terzo d'Italia per popolazione (dopo Roma e Milano), il primo, tra i grandi comuni, per densità abitativa e rientra tra le venti città più popolose dell'Unione europea. Fondata dai cumani nell'VIII secolo a.C., fu tra le città più importanti della Magna Grecia e giocò un notevole ruolo commerciale, culturale e religioso ...

