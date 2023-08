Fare un gesto d intesa come l occhiolino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare un gesto d intesa come l occhiolino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AMMICCARE

Significato/Curiosita : Fare un gesto d intesa come l occhiolino

Questo gesto indica un tentativo di persuadere il destinatario. strizzare l'occhio o fare l'occhiolino nella cultura occidentale può essere usato come un modo... Propria serialità, così come lux vide di aver realizzato un prodotto che sa ammiccare anche al mercato estero (la serie è già stata venduta in alcuni paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fare un gesto d intesa come l occhiolino : fare; gesto; intesa; come; occhiolino; fare o non è provare secondo Yoda; fare la valutazione di un bene; fare il proprio significa rispettare gli obblighi; Una laboriosa cura nel fare ; fare le cose nel migliore dei modi: comanda; Motto o gesto che ha lo scopo di prendere in giro; Un gesto nobile sportivo e non fra; Un gesto incontrollato; Tale è il gesto di chi rischia per salvare altri; Attrici del gesto ; Un colpetto di intesa dato a chi ci sta di fianco; L intesa bancaria; intesa industriale; Lo è un sentimento di cordiale intesa ; Qui l Italia firmò un patto con la Triplice intesa ; Bastoni usati come armi; La famiglia di serpenti come cervone e saettone; La stalla di animali come le vacche; come la terra senza contadini; Chiamato a sé come si fa con un impegno o ruolo; Fare l occhiolino ;

Cerca altre Definizioni