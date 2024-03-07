Un affettuoso gesto superficiale
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SOLUZIONE: CAREZZA
Come completare la definizione
- Definizione: Un affettuoso gesto superficiale
- Risposta: CAREZZA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Carezza? Una carezza è un gesto di affetto che si manifesta sfiorando delicatamente la pelle di qualcuno o qualcosa. Questo contatto leggero trasmette calore e tenerezza, anche se può risultare superficiale. La carezza può essere usata per confortare, mostrare affetto o semplicemente per condividere un momento di intimità senza parole. La sua natura lieve e breve non diminuisce l'importanza del sentimento che comunica, rendendo questa azione un linguaggio silenzioso di affetto.
La risposta alla definizione 'Un affettuoso gesto superficiale'
Quando la definizione "Un affettuoso gesto superficiale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carezza'.
Schemi utili per Carezza
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: C______
- Schema finale: ___EZZA
Le 7 lettere della soluzione Carezza
La soluzione 'Carezza' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un affettuoso gesto superficiale". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Definizioni con la parola affettuoso: Premuroso affettuoso Gatti in modo affettuoso Gattino detto in modo ancora più affettuoso
Definizioni con la parola gesto: Un gesto gentile e delicato Fugace gesto d intesa Il gesto… entrando in chiesa
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