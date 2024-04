La Soluzione ♚ Gesto significativo La definizione e la soluzione di 5 lettere: Gesto significativo. CENNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Gesto significativo: Il maneki neko ( lett. "gatto che chiama"), anche noto come "gatto della fortuna", è un portafortuna giapponese, che raffigura un gatto intento a chiamare a sé lo spettatore. Ad alcuni può sembrare che il Maneki neko stia salutando: i giapponesi però, a differenza di altri popoli – ad esempio degli americani –, usano chiamare verso sé con un cenno tenendo la mano alzata, con il palmo verso l'esterno, e piegando le dita verso il basso riportandole in alto ripetutamente; la posa del gatto emula esattamente questo gesto.Secondo la cultura giapponese queste sculture porterebbero fortuna, dato che secondo molte leggende locali ogni volta che ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il maneki neko ( lett. "gatto che chiama"), anche noto come "gatto della fortuna", è un portafortuna giapponese, che raffigura un gatto intento a chiamare a sé lo spettatore. Ad alcuni può sembrare che il Maneki neko stia salutando: i giapponesi però, a differenza di altri popoli – ad esempio degli americani –, usano chiamare verso sé con un cenno tenendo la mano alzata, con il palmo verso l'esterno, e piegando le dita verso il basso riportandole in alto ripetutamente; la posa del gatto emula esattamente questo gesto.Secondo la cultura giapponese queste sculture porterebbero fortuna, dato che secondo molte leggende locali ogni volta che ... cenno m sing (pl.: cenni) quasi impercettibile gesto di comunicazione tramite il corpo (per estensione) l'indicare riguardo a qualcuno e/o qualcosa, anche alludere, positivamente o negativamente Sillabazione cén | no Pronuncia IPA: /'tenno/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo cinnus cioè "ammicco, l’ammiccare" Sinonimi (di intesa, di assenso) segno, gesto

segno, gesto ordine, comando

(a un argomento) accenno, allusione, ragguaglio, riferimento, menzione

accenno, allusione, ragguaglio, riferimento, menzione ammiccamento, mossa, lieve movimento, segno d’intesa, annuncio, ammicco

( senso figurato ) breve rimando, notizia, allusione, rapida allusione, menzione, traccia, esposizione stringata

breve rimando, notizia, allusione, rapida allusione, menzione, traccia, esposizione stringata ( senso figurato ) indizio, segnale, sentore, avviso, avvisaglia, avvertimento, sintomo

indizio, segnale, sentore, avviso, avvisaglia, avvertimento, sintomo (su giornali) trafiletto

La risposta a Gesto significativo

CENNO

C

E

N

N

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Gesto significativo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.