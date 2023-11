La definizione e la soluzione di: Lo richiede l allenatore di basket con un preciso gesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : richiede molte verdure; Le richiede larghe il traffico; La richiede l azienda per verificare l indisponibilità di un dipendente al lavoro; La richiede l intervento chirurgico; Lo Spalletti allenatore iniziali; Il nuovo allenatore le ha promesso di farla diventare un olimpica; Il Rino allenatore di calcio; Un Claudio allenatore ; Importante lega USA di basket ; Il giocatore detto centro nel basket ; Un acronimo del basket statunitense; Il gruppo delle canzoni basket case e Minority; In questo preciso luogo; Esatto preciso ; Resoconto preciso con dati e date; Circoscritti a un preciso campo di attività; gesto significativo; Si scaccia con un gesto ; Il gesto atletico che consente di segnare un gol con le spalle alla porta; Un lieve gesto del capo;

