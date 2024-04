La Soluzione ♚ Un uccello come il falco

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RAPACE

Ecco la soluzione per la definizione

Curiosità su Un uccello come il falco: il falco pellegrino (falco peregrinus tunstall, 1771) è un uccello rapace della famiglia dei falconidi diffuso quasi in tutto il mondo: europa, asia, africa... Un rapace è un tipo di uccello predatore che caccia e si nutre di altri animali. Le caratteristiche principali dei rapaci sono rappresentate dal fatto che cacciano utilizzando il becco e gli artigli e dal fatto di avere un potente senso della vista. Molte specie di uccelli possono essere considerati in parte o esclusivamente predatori, tuttavia in ornitologia il termine rapace si applica solo agli uccelli degli ordini Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformes.

