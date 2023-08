Un colpetto di intesa dato a chi ci sta di fianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un colpetto di intesa dato a chi ci sta di fianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GOMITATA

Significato/Curiosita : Un colpetto di intesa dato a chi ci sta di fianco

Svenire di nuovo. viene svegliato da alcuni colpetti da trico, finalmente in piedi. esso tuttavia è ancora incatenato e il ragazzino, riuscendo a salirgli... Ginocchiata doppia gomitate sok dtad: gomitata circolare orizzontale sok chi-ang: gomitata ascendente diagonale sok ngad: gomitata ascendente verticale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

