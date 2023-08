La torre dalla quale il muezzin dirige la preghiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La torre dalla quale il muezzin dirige la preghiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MINARETO

Significato/Curiosita : La torre dalla quale il muezzin dirige la preghiera

Quadrata, utilizzata dal muezzin per chiamare a raccolta i fedeli. un altro edificio oggetto dell'architettura religiosa è la madrasa, un edificio costruito... Ha sei. la kutubiyya, o minareto della moschea della kutubiyya, di marrakesh (marocco), età almohade (xii secolo). tale minareto funse da prototipo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

