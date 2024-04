La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una preghiera di supplica. LITANIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Le litanie lauretane (dette anche litanie della beata Vergine Maria) sono una supplica in forma di litania che nella Chiesa cattolica latina vengono rivolte a Dio e alla Vergine Maria. Sono così chiamate perché diventate famose per l'uso che se ne fa nella Santa Casa di Loreto a partire dalla prima metà del secolo XVI.Si usano recitare o cantare alla fine del Rosario, e come atto di culto mariano a sé stante. In questo secondo caso, per esempio, possono costituire l’elemento portante di una celebrazione di preghiera alla Vergine, essere un canto processionale, o far parte di una celebrazione della Parola di Dio.L'appellativo "lauretane" non ...

litania ( approfondimento) f sing (pl.: litanie)

(religione) termine uso ad indicare una invocazione rivolta al Divino o alla Madonna o santi; che consiste in un titolo che evoca una determinata caratteristica dell'invocato a cui segue, dopo un breve periodo di tempo, una risposta solitamente ripetitiva (senso figurato) linguaggio corrente come un ripetersi noioso e prevedibile tipico testo religioso egizio come: Litania del Sole : di tipo funerario e dedicato a Ra

: di tipo funerario e dedicato a Ra Litania di Osiride: preghiera inclusa nel papiro di Ani

Sillabazione

li | ta | nì | a

Pronuncia

IPA: /lita'nia/

Etimologia / Derivazione

derivato dal nome latino litania, usato solo al plurale, che significa letteralmente preghiera di supplica. Nel linguaggio liturgico sta ad indicare la processione durante la quale vengono recitate queste preghiere

Sinonimi