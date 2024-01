La Soluzione ♚ La tecnica pittorica per la quale si impiegano colori trasparenti

La definizione e la soluzione di: La tecnica pittorica per la quale si impiegano colori trasparenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La tecnica pittorica per la quale si impiegano colori trasparenti: Lettere alfabetiche che gli autori impiegano nella trama delle opere migliori»), oltre che la propria formazione pittorica, consumatasi nel segno del purismo:... Curiosità su: Lettere alfabetiche che gli autori impiegano nella trama delle opere migliori»), oltre che la propria formazione pittorica, consumatasi nel segno del purismo:... L'acquerello o acquarello è una tecnica pittorica che prevede l'uso di pigmenti finemente macinati e mescolati con un legante, diluiti in acqua. L'acquarello è una tecnica popolare per la sua rapidità e per la facile trasportabilità dei materiali, che lo hanno reso la tecnica per eccellenza di chi dipinge viaggiando e all'aria aperta. Affine all'acquerello è la tecnica gouache o guazzo. Italiano Sostantivo acquarello m (pl.: acquarelli) tecnica di pittura. quadro fatto con la tecnica dell'acquarello. Sillabazione ac | qua | rèl | lo Pronuncia IPA: /akkwa'rllo/ Etimologia / Derivazione vedi acquerello Sinonimi acquerello

Altre risposte alla domanda La tecnica pittorica per la quale si impiegano colori trasparenti: acquarello; tecnica; pittorica; quale; impiegano; colori; trasparenti;

tecnica giapponese di massaggi; La tecnica di cura che comporta vigorosi massaggi alla spina dorsale; Tecnica pittorica simile all acquerello; La persona della quale si parla; Decidono quale pista affrontare; S impiegano come lubrificanti; Si impiegano come lubrificanti; Non distinguono alcuni colori ; Contenitore per colori ; Chiari e trasparenti ; Sono leggeri e trasparenti ;