La Soluzione ♚ Dirige le manovre in regata

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Dirige le manovre in regata. SKIPPER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Dirige le manovre in regata: Lasciare in bando (es. una cima): abbandonare. vedi imbando. barber (completo) barber hauler di tipo completo, attualmente utilizzato più in regata, con sofisticate... Il padrone marittimo, noto anche semplicemente come padrone (in inglese skipper), è la persona che ha il comando di una imbarcazione, ma non ne è necessariamente l'armatore. Il padrone all'incirca è l'equivalente di un comandante. Quando l'imbarcazione è in navigazione ha il comando assoluto sull'equipaggio e risponde civilmente e penalmente del comportamento della stessa.

Altre Definizioni con skipper; dirige; manovre; regata;