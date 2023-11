La definizione e la soluzione di: Vi sale il muezzin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINARETO

Significato/Curiosita : Vi sale il muezzin

Da dove l'imam pronuncia il sermone il minareto ovvero la torre, normalmente in marocco a base quadrata, utilizzata dal muezzin per chiamare a raccolta... Il minareto (in arabo manar, lett. "faro") è la torre, presente in quasi tutte le moschee, dalla quale il muezzin (muadhdhin) cinque volte al giorno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

