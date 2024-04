La Soluzione ♚ Una lunga preghiera di supplica La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una lunga preghiera di supplica. LITANIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una lunga preghiera di supplica: La litania (dal latino litania, che a sua volta è dal greco antico taea, derivato da t, "supplica") è una forma di preghiera della religione cristiana basata su una successione di invocazioni (di lode o di richiesta) enunciate da un sacerdote, un diacono o un cantore alle quali l'assemblea risponde in maniera predefinita. In epoca precristiana la litania era un'invocazione generica di aiuto. Sono presenti, all'interno della religione egizia, litanie rivolte al dio Osiride. Nella liturgia, insieme all'antifona, la litania è una «delle due forme letterarie processionali tipiche». Le processioni coinvolgevano «praticamente tutta la ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La litania (dal latino litania, che a sua volta è dal greco antico taea, derivato da t, "supplica") è una forma di preghiera della religione cristiana basata su una successione di invocazioni (di lode o di richiesta) enunciate da un sacerdote, un diacono o un cantore alle quali l'assemblea risponde in maniera predefinita. In epoca precristiana la litania era un'invocazione generica di aiuto. Sono presenti, all'interno della religione egizia, litanie rivolte al dio Osiride. Nella liturgia, insieme all'antifona, la litania è una «delle due forme letterarie processionali tipiche». Le processioni coinvolgevano «praticamente tutta la ... litania ( approfondimento) f sing (pl.: litanie) (religione) termine uso ad indicare una invocazione rivolta al Divino o alla Madonna o santi; che consiste in un titolo che evoca una determinata caratteristica dell'invocato a cui segue, dopo un breve periodo di tempo, una risposta solitamente ripetitiva (senso figurato) linguaggio corrente come un ripetersi noioso e prevedibile tipico testo religioso egizio come: Litania del Sole : di tipo funerario e dedicato a Ra

: di tipo funerario e dedicato a Ra Litania di Osiride: preghiera inclusa nel papiro di Ani Sillabazione li | ta | nì | a Pronuncia IPA: /lita'nia/ Etimologia / Derivazione derivato dal nome latino litania, usato solo al plurale, che significa letteralmente preghiera di supplica. Nel linguaggio liturgico sta ad indicare la processione durante la quale vengono recitate queste preghiere Sinonimi invocazione, orazione, supplica

(per estensione) filastrocca, geremiade, nenia, piagnisteo, salmodia, tiritera, broda, sinfonia

