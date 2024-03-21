La città abruzzese nella quale nacque Ovidio
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città abruzzese nella quale nacque Ovidio' è 'Sulmona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SULMONA
Perché la soluzione è Sulmona? Sulmona è una città abruzzese famosa per essere il luogo di nascita di Ovidio, poeta romano vissuto nel I secolo a.C. Situata nella valle Peligna, questa cittadina conserva numerosi monumenti storici e un ricco patrimonio culturale. La sua posizione geografica e le sue tradizioni antiche ne fanno un importante centro di interesse per studiosi e visitatori. La presenza di testimonianze archeologiche e architettoniche rende Sulmona un luogo di grande rilevanza storica e artistica.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città abruzzese nella quale nacque Ovidio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
La città abruzzese nella quale nacque Ovidio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sulmona
Questa pagina è dedicata alla definizione "La città abruzzese nella quale nacque Ovidio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città abruzzese nella quale nacque Ovidio" conferma che la soluzione 'Sulmona' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Sulmona
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città abruzzese nella quale nacque Ovidio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sulmona' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La città dell Abruzzo nota per i confettiVi nacque OvidioCittà sarda in cui nacque Grazia DeleddaLa città umbra in cui nacque fra IacoponeLa città del Belgio in cui nacque l imperatore Carlo VLa città della Campania in cui nacque PulcinellaLa città del Piemonte in cui nacque Alfieri
T L E O I S C L O