Un limitato campo di atterraggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un limitato campo di atterraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELIPORTO

Significato/Curiosita : Un limitato campo di atterraggio

Velivolo quando non è in volo e che viene usato per le manovre di decollo e atterraggio e per quelle a terra. solitamente composto da ruote fissate ad... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «eliporto» wikimedia commons contiene immagini o altri file su eliporto codice della navigazione, parte seconda:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un limitato campo di atterraggio : limitato; campo; atterraggio; Lo spazio limitato da una superficie chiusa; In ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animale; Spazio delimitato ; È delimitato da due raggi e un arco; Consente l ingresso in aree urbane a traffico limitato ; Una laurea meritata sul campo : causa lat; Il pittore spagnolo surrealista de Il campo arato; Il segmento del campo da basket per il tiro libero; Come un campo coltivabile; Riducono estremamente il campo visivo del cavallo; Partenza di un aeromobile che non richiede una pista di atterraggio ; Campo d atterraggio ristretto; Il tubo di stoffa a strisce bianche e rosse che, negli aeroporti, facilita la manovra di atterraggio ; Un campo d atterraggio molto limitato; Emettono segnali luminosi d ausilio ai piloti in fase d atterraggio ;

Cerca altre Definizioni