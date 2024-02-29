Arare un campo procedendo dai confini verso il centro

Sara Verdi | 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Arare un campo procedendo dai confini verso il centro' è 'Scolmare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOLMARE

Perché la soluzione è Scolmare? Scolmare consiste nel lavorare un campo iniziando dai confini e procedendo verso il centro, con l'obiettivo di rimuovere eventuali residui o ostacoli presenti durante la coltivazione. Questa operazione permette di preparare il terreno in modo uniforme, facilitando le future attività agricole e migliorando la resa delle colture. Scolmare richiede attenzione e metodo, poiché ogni passaggio deve essere accurato per garantire un risultato ottimale. La cura nella scolatura del terreno è fondamentale per ottenere un campo ben preparato e produttivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Arare un campo procedendo dai confini verso il centro". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Arare un campo procedendo dai confini verso il centro nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scolmare

La definizione "Arare un campo procedendo dai confini verso il centro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Arare un campo procedendo dai confini verso il centro" conferma che la soluzione 'Scolmare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scolmare

S Savona
C Como
O Otranto
L Livorno
M Milano
A Ancona
R Roma
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Arare un campo procedendo dai confini verso il centro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scolmare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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