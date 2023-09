I dispositivi che rallentano l aereo all atterraggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I dispositivi che rallentano l aereo all atterraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Gli inversori di spinta, noti anche come "spoiler di inversione di spinta" o "aerofreni", sono dispositivi presenti sugli aerei progettati per ridurre la velocità dell'aereo durante l'atterraggio e migliorare il controllo. Quando un aeromobile atterra, è necessario ridurre la velocità in modo sicuro per garantire un atterraggio morbido e controllato. Gli inversori di spinta raggiungono questo obiettivo modificando l'angolo delle pale delle turbine dei motori, facendole deviare il flusso d'aria in avanti anziché verso l'esterno o all'indietro. Questa azione genera una forza di frenatura significativa, riducendo la velocità dell'aereo prima del contatto con la pista. Inoltre, i dispositivi come i flap e gli spoiler sull'ala possono essere attivati per aumentare la resistenza aerodinamica e ridurre ulteriormente la velocità. Gli inversori di spinta sono quindi parte integrante del sistema di atterraggio degli aerei, contribuendo a garantire operazioni di atterraggio sicure ed efficienti.

