La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I più piccoli campi d atterraggio' è 'Eliporti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELIPORTI

Curiosità e Significato di "Eliporti"

La parola Eliporti è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba.

Gli eliporti sono piccoli campi d'atterraggio utilizzati principalmente per elicotteri. Sono spesso situati in zone strategiche, come aree urbane o ospedali, e consentono decollo e atterraggio rapido, facilitando il trasporto di persone o emergenze in spazi limitati.

Come si scrive la soluzione: Eliporti

La risposta alla definizione "I più piccoli campi d atterraggio" è Eliporti.

E Empoli

L Livorno

I Imola

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

