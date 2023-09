Il campo da cui si decolla verticalmente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il campo da cui si decolla verticalmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELIPORTO

Significato/Curiosita : Il campo da cui si decolla verticalmente

Un complesso di pale che gli permettono di sollevarsi e abbassarsi verticalmente, restare fermo in volo, spostarsi lateralmente, all'indietro o in avanti... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «eliporto» wikimedia commons contiene immagini o altri file su eliporto codice della navigazione, parte seconda:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il campo da cui si decolla verticalmente : campo; decolla; verticalmente; I rossoblù in campo a Marassi; Circoscritti a un preciso campo di attività; Testa di ippocampo ; I trionfi sul campo ; Differenzia i giocatori in campo ; Non può decolla re da solo; decolla e atterra; La France che decolla da Parigi; La France che decolla ; Non possono decolla re da soli; Atterra verticalmente ; Può volare verticalmente ; Disposto verticalmente ; Disposta verticalmente ; Posto verticalmente ;

Cerca altre Definizioni