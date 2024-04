La definizione e la soluzione di 8 lettere: Ridotto campo d atterraggio. ELIPORTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un eliporto, o elidromo o eliscalo, è un'area progettata ed attrezzata per il decollo e l'atterraggio di soli elicotteri munita di strutture per il ricovero e spesso anche per il rifornimento di carburante dei velivoli. Può essere costituito da uno o più punti di atterraggio, detti piazzole, e può disporre di impianti di servizi accessori come edifici per il personale ed i passeggeri, illuminazione, una manica a vento per la misurazione della forza del vento e, negli eliporti di maggiori dimensioni, rimesse per il parcheggio degli aeromobili. La presenza di eliporti in aree urbane è spesso resa difficile a causa del rumore causato dal ...

eliporto ( approfondimento) m sing (pl.: eliporti)

(architettura) (edilizia) (aeronautica) (ingegneria) aeroporto progettato per essere usato solo da elicotteri

Sillabazione

e | li | pòr | to

Pronuncia

IPA: /,li'prto/

Etimologia / Derivazione

formato da eli- (contrazione di elicottero) e -porto (contrazione di aeroporto)

Parole derivate

eliportato, eliportuale, idroeliporto

