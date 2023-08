Sigla delle zone a traffico limitato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla delle zone a traffico limitato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZTL

Significato/Curiosita : Sigla delle zone a traffico limitato

L'ausiliario del traffico (detto anche ausiliario della sosta o in gergo vigilino), in italia è una figura professionale regolamentata dall'art. 12-bis... Le zone a traffico limitato, note semplicemente come ztl, in italia, sono aree nelle quali viene limitato l'accesso a particolari categorie di veicoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

