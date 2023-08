Vortice formato dall acqua corrente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vortice formato dall acqua corrente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISUCCHIO

Significato/Curiosita : Vortice formato dall acqua corrente

Correnti di vortice) deriva dal comportamento del remo quando lo si immerge nell'acqua e crea piccoli vortici mentre la barca avanza. le correnti parassite... Portando infine donnie a creare lui stesso il cunicolo spazio-temporale che risucchia il motore dell'aereo e lo porta nell'universo reale, dove donnie viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

