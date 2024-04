La Soluzione ♚ Può essere formato tessera

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Può essere formato tessera. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FOTO

Curiosità su Puo essere formato tessera: Fiscale. la tessera sanitaria funge anche da carta nazionale dei servizi. sul retro della tessera, se l'assistito ne ha diritto, è stampata la tessera europea... La fotografia (o anche foto), è il disegno della luce che si materializza, tramite il lavoro ottico di un obiettivo fotografico, su una superficie fotosensibile, solitamente una pellicola fotografica o un sensore elettronico (tipo CCD o CMOS, ecc). Ma anche il processo e la pratica per creare tali immagini, si chiama fotografia. La maggior parte delle fotografie vengono create utilizzando una fotocamera, che utilizza un obiettivo per focalizzare le lunghezze d'onda visibili della luce della scena, in una riproduzione di ciò che l'occhio umano vedrebbe, e poi vengono stampate su carta fotografica o carta comune. Una variante sono le ...

