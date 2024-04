La Soluzione ♚ Un erba d acqua

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Un erba d acqua. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALGA

Curiosità su Un erba d acqua: Disambiguazione – "erba medica" rimanda qui. se stai cercando il libro sull'uso terapeutico della cannabis, vedi erba medica (saggio). l'erba medica (medicago... Le alghe (dal latino Algae) afferiscono ad un raggruppamento, non appartenente ad un taxon sistematico, rappresentato da organismi di struttura vegetale, autotrofi, unicellulari o pluricellulari, che producono energia chimica per fotosintesi, generando ossigeno e che non presentano una differenziazione in tessuti veri e propri. Nel corso del tempo, e nell'evoluzione della sistematizzazione scientifica dei viventi, all'interno di questo raggruppamento si sono venuti a trovare differenti gruppi sistematici aventi caratteristiche congruenti come la struttura molto semplice e non differenziata in tessuti e molto spesso la capacità ...

