La Soluzione ♚ Trattengono il fiato immergendosi sott acqua

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Trattengono il fiato immergendosi sott acqua. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : APNEISTI

Curiosità su Trattengono il fiato immergendosi sott acqua: trattengo il fiato immergendosi sotto acqua" L'apnea è stata la prima forma d'immersione praticata dall'uomo. La possibilità di immergersi in apnea si fonda sull'adattamento fisiologico chiamato "riflesso d'immersione" che accomuna tutti i mammiferi, dal delfino al bradipo, dalla foca al cane, anche se in gradi diversi. Il riflesso d'immersione è sorprendentemente sviluppato nell'uomo, sebbene non sia un animale prevalentemente acquatico.

