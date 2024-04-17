Grandi impianti che forniscono corrente

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La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Grandi impianti che forniscono corrente' è 'Centrali Termonucleari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENTRALI TERMONUCLEARI

Perché la soluzione è Centrali Termonucleari? Le centrali termonucleari sono impianti di grandi dimensioni progettati per generare energia elettrica. Utilizzano reazioni di fissione nucleare per produrre calore, che viene trasformato in energia elettrica tramite turbine e generatori. Questi impianti sono fondamentali per soddisfare la domanda energetica di vaste aree, garantendo un approvvigionamento continuo e affidabile. La loro presenza influisce notevolmente sulla produzione di energia nazionale, contribuendo alla stabilità del sistema elettrico.

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Grandi impianti che forniscono corrente nei cruciverba: la soluzione di 21 lettere è Centrali Termonucleari

La definizione "Grandi impianti che forniscono corrente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Centrali Termonucleari'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Grandi impianti che forniscono corrente

Grandi impianti che forniscono corrente Risposta: CENTRALI TERMONUCLEARI

Lunghezza: 21 lettere

21 lettere Schema parole: 8-13

8-13 Schema utile: C_______ _____________

C_______ _____________ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 21 lettere della soluzione

C Como E Empoli N Napoli T Torino R Roma A Ancona L Livorno I Imola T Torino E Empoli R Roma M Milano O Otranto N Napoli U Udine C Como L Livorno E Empoli A Ancona R Roma I Imola

La soluzione 'Centrali Termonucleari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grandi impianti che forniscono corrente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.