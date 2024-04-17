Grandi impianti che forniscono corrente
La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Grandi impianti che forniscono corrente' è 'Centrali Termonucleari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CENTRALI TERMONUCLEARI
Perché la soluzione è Centrali Termonucleari? Le centrali termonucleari sono impianti di grandi dimensioni progettati per generare energia elettrica. Utilizzano reazioni di fissione nucleare per produrre calore, che viene trasformato in energia elettrica tramite turbine e generatori. Questi impianti sono fondamentali per soddisfare la domanda energetica di vaste aree, garantendo un approvvigionamento continuo e affidabile. La loro presenza influisce notevolmente sulla produzione di energia nazionale, contribuendo alla stabilità del sistema elettrico.
Grandi impianti che forniscono corrente nei cruciverba: la soluzione di 21 lettere è Centrali Termonucleari
La definizione "Grandi impianti che forniscono corrente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Centrali Termonucleari'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Grandi impianti che forniscono corrente
- Risposta: CENTRALI TERMONUCLEARI
- Lunghezza: 21 lettere
- Schema parole: 8-13
- Schema utile: C_______ _____________
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 21 lettere della soluzione
La soluzione 'Centrali Termonucleari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grandi impianti che forniscono corrente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo sono gli impianti attrezzati allo scopo di usare la corrente Grandi depositi montani Forniscono agli e cipolle Grandi alberi decidui Grandi distese di terra incolta
Altre definizioni collegate
Con grandi: Il quartiere di Milano del lusso e delle grandi griffe
Con impianti: Tecnici esperti di impianti di risalita
Con forniscono: Forniscono le foglie per i bachi da seta