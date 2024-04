La Soluzione ♚ L imperatore d Asburgo ritratto dall Arcimboldi

La soluzione di 14 lettere per la definizione: L imperatore d Asburgo ritratto dall Arcimboldi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RODOLFO SECONDO

Curiosità su L imperatore d asburgo ritratto dall arcimboldi: Rodolfo ii d'asburgo (vienna, 18 luglio 1552 – praga, 20 gennaio 1612) è stato imperatore del sacro romano impero dal 1576 al 1612. rodolfo d'asburgo nacque... Rodolfo Valentino, o Rudolph Valentino, o semplicemente Rudy, pseudonimo di Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi (poi di Valentina D'Antonguella) (Castellaneta, 6 maggio 1895 – New York, 23 agosto 1926), è stato un attore e ballerino italiano. Fu uno dei più grandi divi del cinema muto della sua epoca, noto anche per esser stato il sex symbol di quegli anni, tanto che gli fu dato l'appellativo di Latin Lover. Nonostante l'ineguagliabile successo negli Stati Uniti, Valentino non avviò mai le pratiche per la naturalizzazione, conservando la nazionalità italiana fino alla morte.

