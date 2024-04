La definizione e la soluzione di 17 lettere: Un vortice di polvere che si crea nelle zone aride. DIAVOLO DEL DESERTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Col nome di Padri del deserto si indicano quei monaci, eremiti e anacoreti che nel IV secolo, dopo la pace costantiniana, abbandonarono le città per vivere in solitudine nei deserti d'Egitto, di Palestina, di Siria, sull'esempio di Gesù che trascorse quaranta giorni nel deserto per vincere le tentazioni del diavolo con il digiuno, la preghiera e la Parola di Dio, come raccontato nei Vangeli sinottici (Matteo 4,1-11, Marco 1,12-13 e Luca 4,1-13). Tra i primi anacoreti egiziani si può ricordare Antonio il Grande. Nell'ascesi solitaria, i Padri (abba) e le Madri (amma) del deserto cercavano la via dell'hésychia, la pace interiore. Testimoni ...

eremita m sing

che o chi vive solitario in luoghi nascosti per pregare e mortificarsi (per estensione) che non condivide la sua vita con nessuno lui confonde l'essere eremita con l'essere un leader

Sostantivo

eremita ( approfondimento) m sing (pl.: eremiti)

chi vive solitario in luoghi nascosti per pregare e mortificarsi (per estensione) persona solitaria che non condivide la sua vita con nessuno (giochi) nei tarocchi una delle carte figurate numerate da 0 a 21, chiamate arcani maggiori (zoologia) nome di diverse specie facenti parte di diversi generi di crostacei paguridi, tra i quali il paguro (gergale) (spregiativo) chi non ama né vuole comunicare e/o socializzare con altre persone, ne condiziona pessimamente l'esistenza e, pur con ciò, considera sé stesso massimamente erudito ...ma è mai possibile che, al momento della formazione di un gruppo di amici, avvenga irrimediabilmente l'isolamento di quell'eremita !

Sillabazione

e | re | mì | ta

Pronuncia

IPA: /ere'mita/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo eremita, e dal greco ecclesiastico µt, derivazione di µ (fonte Treccani) dal greco ecclesiastico eremítes, derivato di éremos, solitario, deserto

Citazione

Sinonimi

asceta

( senso figurato ) solitario

solitario ( spregiativo ) ( senso figurato ) selvatico

selvatico ( spregiativo ) ( senso figurato ) arido

arido (raro) ostile

Contrari

persona socievole, compagnone

( per estensione ) lungimirante, benevolo

lungimirante, benevolo estroverso, comunicativo

Parole derivate

eremitaggio

Termini correlati