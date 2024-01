La definizione e la soluzione di: Lo sono i fatti di pubblico dominio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Governo nel dominio pubblico. si noti che ci sono molti lavori che non sono parte del pubblico dominio, ma per i quali il proprietario ha deciso di non avvalersi...

Mtego wa Noti è una circoscrizione rurale (rural ward) della Tanzania situata nel distretto di Uvinza, regione di Kigoma. Conta una popolazione di 15 308 abitanti (censimento 2012) .

Italiano

Aggettivo, forma flessa

noti f pl

plurale di noto

Voce verbale

noti

seconda persona singolare dell'indicativo presente di notare prima persona singolare del congiuntivo presente di notare seconda persona singolare del congiuntivo presente di notare terza persona singolare del congiuntivo presente di notare terza persona singolare dell'imperativo di notare

Sillabazione

nò | ti

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi noto

vedi noto (voce verbale)vedi notare

Sinonimi

(aggettivo) conosciuti, celebri, familiari, risaputi, notori, pubblici, diffusi, divulgati, manifesti

conosciuti, celebri, familiari, risaputi, notori, pubblici, diffusi, divulgati, manifesti comuni, ordinari, soliti, consueti, usuali

famosi, popolari, rinomati, apprezzati, affermati, famigerati

esistenti, reperibili

(in problemi, operazioni) convenuti, determinati

convenuti, determinati (seconda persona singolare dell'indicativo presente di notare) consideri, osservi, vedi, constati, ti accorgi , rilevi

consideri, osservi, vedi, constati, ti accorgi , rilevi (raro) evidenzi, sottolinei

evidenzi, sottolinei registri, annoti, appunti, prendi nota, trascrivi, segni

Contrari