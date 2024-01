La definizione e la soluzione di: Il contrario di pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Aggettivo

privato m sing

che riguarda l'uomo inteso come singolo cittadino, al di fuori del fatto di operare per lo stato (politica) (diritto) (economia) di competenza di un ente al di fuori dello stato vita privata : insieme di abitudini personali di un singolo individuo

: insieme di abitudini personali di un singolo individuo diritto privato: insieme di aspetti legislativi degli enti al di fuori dello stato

Sostantivo

privato m solo sing

vita privata

Voce verbale

participio passato di privare

Sillabazione

pri | và | to

Pronuncia

IPA: /pri'vato

Etimologia / Derivazione

dal latino privatus, che deriva da privus cioè "solo, singolo"

Sinonimi

non pubblico, non statale

individuale, proprio, personale

confidenziale, esclusivo, riservato, segreto, intimo, familiare

privo, sprovvisto, mancante, carente, spoglio, spogliato, escluso, espropriato

cittadino comune

(solo singolare) privacy, intimità, privatezza, riservatezza, vita privata

Contrari

collettivo, comune, universale pubblico

diffuso, manifesto, noto, palese

fornito, provvisto, munito

funzionario pubblico

vita pubblica, vita sociale

Parole derivate

privatamente, privatezza, privatista, privativo, privatizzare, privazione, privacy

Termini correlati