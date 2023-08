Mèta religiosa portoghese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mèta religiosa portoghese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FATIMA

Significato/Curiosita : Meta religiosa portoghese

-9.183333 il portogallo (in portoghese: portugal; in mirandese: pertual), ufficialmente repubblica portoghese (in portoghese: república portuguesa), è uno... Nostra signora del rosario di fátima (in portoghese: nossa senhora do rosário de fátima) o, più semplicemente, madonna di fátima, è uno degli appellativi con... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Mèta religiosa portoghese : mèta; religiosa; portoghese; Sono magmatiche sedimentarie o metamorfiche; La meta della cordata in ascensione; Metallo rossastro; Il metallo che ha per simbolo Pt; Ha la capocchia metallica; Devota religiosa ; Musica religiosa di origine afroamericana ing; Dottrina filosofico religiosa fondata da Lao Tzu; Una comunità religiosa ; Cerimonia religiosa ; Nome comune a una località brasiliana e a una portoghese ; Stato dell Africa dell est ex colonia portoghese ; Città universitaria portoghese col fiume Mondego; Canto portoghese di due sole note; Città portoghese sul fiume Mondego;

Cerca altre Definizioni