La definizione e la soluzione di 11 lettere: Reso innocuo o smantellato. DISATTIVATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Voce verbale

disattivato

participio passato di disattivare

Sillabazione

di | sat | ti | và | to

Pronuncia

IPA: /dizatti'vato/

Etimologia / Derivazione

vedi disattivare

Sinonimi

disinnescato, disinnestato, disinserito, reso inoffensivo, scaricato

(per estensione) interrotto, bloccato, arrestato, fermato, spento, chiuso

Contrari