Ne segnò uno Trezeguet agli Europei 2000 ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne segnò uno Trezeguet agli Europei 2000 ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GOLDEN GOL

Significato/Curiosita : Ne segno uno trezeguet agli europei 2000 ing

Il golden goal (in italiano come gol d'oro) è una regola del calcio, rugby a 13, hockey su prato, hockey su ghiaccio, lacrosse per determinare la squadra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ne segnò uno Trezeguet agli Europei 2000 ing : segnò; trezeguet; agli; europei; 2000; Trasferire un assegno; Disegnò una famosa Colomba della pace; Come un esperienza che lascia il segno; Operazione volta a imprimere un contrassegno; Rappresentare con un disegno; Il pomeriggio cantato da Claudio Bagli oni; Il disturbo di pronuncia di chi tartagli a; Quello per le ostriche è in magli a metallica; Non si accettano dagli sconosciuti; Interpretò il pagli accio It in un film TV; Gli asiatici per noi europei ; Uno degli stati europei bagnati dal fiume Danubio; europei di Bruxelles; Indoeuropei dell antichità; Il cuore di tutti gli europei ; Il suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000 ; Ne è stata ministra Rosy Bindi dal 1998 al 2000 ; Il Carlo che ha diretto Panorama dal 2000 al 2004; Vinse Sanremo 2000 : Piccola Orchestra Avion; L argomento principe della rivista Novella 2000 ;

Cerca altre Definizioni