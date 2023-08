Uno dei due generi delle piante Balsaminacee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei due generi delle piante Balsaminacee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPATIENS

Significato/Curiosita : Uno dei due generi delle piante balsaminacee

Secondo le convenzioni di wikipedia. le balsaminacee (balsaminaceae a.rich., 1822) sono una famiglia di piante erbacee distribuite in europa, asia, africa... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. impatiens l., 1753 è un genere di piante dicotiledoni della famiglia balsaminaceae;... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

