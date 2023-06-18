Le piante più voraci

Sara Verdi | 7 nov 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le piante più voraci' è 'Carnivore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARNIVORE

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le piante più voraci
  • Risposta: CARNIVORE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: C________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E
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Le piante più voraci nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Carnivore

La definizione "Le piante più voraci" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carnivore'.

Le 9 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
R Roma
N Napoli
I Imola
V Venezia
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Carnivore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le piante più voraci". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.