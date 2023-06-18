Le piante più voraci

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le piante più voraci' è 'Carnivore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARNIVORE

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le piante più voraci

Le piante più voraci Risposta: CARNIVORE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: E

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Le piante più voraci nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Carnivore

La definizione "Le piante più voraci" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carnivore'.

Le 9 lettere della soluzione

C Como A Ancona R Roma N Napoli I Imola V Venezia O Otranto R Roma E Empoli

La soluzione 'Carnivore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le piante più voraci". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.