Le piante più voraci
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le piante più voraci' è 'Carnivore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CARNIVORE
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le piante più voraci
- Risposta: CARNIVORE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le piante più voraci nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Carnivore
La definizione "Le piante più voraci" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carnivore'.
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Carnivore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le piante più voraci". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.