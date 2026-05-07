Lepidottero le cui larve infestano le piante

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lepidottero le cui larve infestano le piante' è 'Limantria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIMANTRIA

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Perché la soluzione è Limantria? La limantria è un lepidottero le cui larve si sviluppano sulle piante, causando danni significativi alla vegetazione. Questi insetti, noti anche come falene delle piante, rappresentano una minaccia per l'agricoltura e il verde urbano, poiché le loro larve si nutrono delle foglie e dei germogli. La presenza di limantria può compromettere la salute delle piante, rendendole più vulnerabili alle malattie e riducendo la produzione. È importante monitorare e gestire questa infestazione per salvaguardare le colture e il patrimonio arboreo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lepidottero le cui larve infestano le piante". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lepidottero le cui larve infestano le piante nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Limantria

Quando la definizione "Lepidottero le cui larve infestano le piante" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lepidottero le cui larve infestano le piante" conferma che la soluzione 'Limantria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Limantria

L Livorno I Imola M Milano A Ancona N Napoli T Torino R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lepidottero le cui larve infestano le piante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Limantria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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