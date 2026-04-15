I negozi di generi di monopolio

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I negozi di generi di monopolio' è 'Rivendite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIVENDITE

Perché la soluzione è Rivendite? Le rivendite sono esercizi commerciali specializzati nella vendita di prodotti provenienti da un monopolio statale o di enti pubblici. Questi negozi rappresentano un punto di distribuzione ufficiale per beni che non sono disponibili nel libero mercato, garantendo così un accesso regolamentato ai cittadini. La loro funzione principale consiste nel fornire articoli di prima necessità o servizi essenziali, assicurando il rispetto delle norme stabilite dalle autorità. La presenza di rivendite contribuisce a mantenere un equilibrio tra controllo pubblico e distribuzione di beni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I negozi di generi di monopolio". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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I negozi di generi di monopolio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rivendite

Se la definizione "I negozi di generi di monopolio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I negozi di generi di monopolio" conferma che la soluzione 'Rivendite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rivendite

R Roma I Imola V Venezia E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I negozi di generi di monopolio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rivendite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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