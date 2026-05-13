Piante da datteri

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piante da datteri' è 'Palme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALME

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Perché la soluzione è Palme? Le palme sono alberi appartenenti alla famiglia delle Arecaceae, conosciute anche come piante da datteri quando producono i celebri frutti dolci e nutrienti. Questi alberi sono diffusi nelle zone tropicali e subtropicali, adattandosi a diversi climi grazie alla loro resistenza e alla capacità di crescere in terreni poveri. Le palme da datteri hanno un tronco robusto e foglie frondose che si sviluppano in modo simmetrico. La loro coltivazione ha un'importanza economica e culturale in molte regioni del mondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piante da datteri". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Piante da datteri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Palme

La definizione "Piante da datteri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piante da datteri" conferma che la soluzione 'Palme' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Palme

P Padova A Ancona L Livorno M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piante da datteri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Palme' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Danno frutti da cui si ricava un delizioso lattePiante tropicaliQuelle da cocco sono molto alteLe piante più voraciPiante dei Paesi caldiLo sono molte pianteLo è un campo in cui si coltivano più specie di pianteLe piante come il girasole