Fatte crescere come galline pecore mucche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatte crescere come galline pecore mucche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALLEVATE

Significato/Curiosita : Fatte crescere come galline pecore mucche

Collana le mille e una fiaba, i quattro episodi complessivi vennero pubblicati come un unico film dal titolo biancaneve nel bosco misterioso. ^ jorinde e jorel... Nera giapponese" ( kuroge washu ), che comprende altre razze simili allevate a tottori, shimane e okayama. il manzo di kobe era rinomato per il sapore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fatte crescere come galline pecore mucche : fatte; crescere; come; galline; pecore; mucche; Si chiudono a spese fatte ma non sono i portafogli; fatte per te; fatte di prezioso metallo; Sono fatte di parole; fatte proprie dal cervello; Si è fermato nel crescere ; Il continente il cui PIL continua a crescere ; crescere e migliorare; La fanno crescere i noiosi; Il crescere ... di frutta e verdura; Divorare dilaniando coi denti come animali feroci; Impetuosa come l Etna; come un processo senza garanzie; Intrecciate come le braccia; Pullulare come neve; Gruppo di stelle dette anche galline lle; Carnivoro che caccia le galline ; Per le galline è casa; Fa strage di galline ; Le galline che covano; Pascolano con le pecore ; pecore pregiate; Ricovero per le pecore ; Il verso delle pecore ; Le hanno leoni e pecore ; mucche pezzate olandesi; mucche : bovini = pecore : _; Pregiate mucche olandesi; Gli animali come mucche e vitelli; Gruppi di mucche o di pecore;

Cerca altre Definizioni