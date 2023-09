Le cassette per il trasporto di galline - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le cassette per il trasporto di galline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STIE

Significato/Curiosita : Le cassette per il trasporto di galline

le quattro faine aveva stretto un patto con il quale fingeva di non accorgersi delle razzie di galline nel pollaio, ricevendo come premio una gallina... La stie, acronimo di società trazione e imprese elettriche, è un'azienda di trasporti pubblici automobilistici. fino al 1966 eserciva la tranvia milano-gallarate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

