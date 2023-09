Una razza di mucche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una razza di mucche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRISONA

Pembroke è una razza canina di origine britannica riconosciuta dalla fci (standard n. 39, gruppo 1, sezione 1). l'area di origine della razza è il pembrokeshire... Guida sull'uso delle fonti. la vacca frisona è una razza bovina. in italia può a volte essere chiamata "frisona italiana" e comprendere la "discendenza/ceppo"... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una razza di mucche : razza; mucche; Un attrice molto paparazza ta; La chitarra la cui cassa era la corazza dell armadillo; Mammifero americano coperto da una corazza ; La corazza per andare sott acqua; Lo possiedono tutti i cani di razza ; La coda delle mucche ; Uccello che toglie i parassiti a mucche e cavalli; È appeso al collo delle mucche ; Fatte crescere come galline pecore mucche ; mucche pezzate olandesi;

