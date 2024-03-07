Sono fatte di vimini intrecciati

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono fatte di vimini intrecciati

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono fatte di vimini intrecciati' è 'Ceste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CESTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono fatte di vimini intrecciati" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono fatte di vimini intrecciati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ceste? Le ceste sono contenitori realizzati con materiali naturali, come il vimini, che vengono intrecciati con abilità per creare oggetti utili e decorativi. La loro struttura leggera e resistente le rende perfette per trasportare e conservare vari oggetti in modo pratico e estetico. Spesso si trovano in case, mercati o giardini, dove si combinano funzionalità e design. La loro lavorazione artigianale riflette tradizioni antiche di intreccio e creatività.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono fatte di vimini intrecciati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ceste

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono fatte di vimini intrecciati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono fatte di vimini intrecciati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ceste:

C Como E Empoli S Savona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono fatte di vimini intrecciati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Recipienti da fruttivendoliSono intessute di viminiGrossi panieri di viminiSono di vimini intrecciatiSono fatte di paroleMateriale di cui sono fatte le zanne d elefanteGenerici contenitori intrecciati in viminiSono fatte di maglie