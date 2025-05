Una collezione di foglie fatte seccare nei cruciverba: la soluzione è Erbario

ERBARIO

Curiosità e Significato di "Erbario"

La parola Erbario è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Erbario.

Un erbario è una raccolta di foglie, fiori e altre parti vegetali essiccati e conservati per scopi scientifici o didattici. Ogni campione è solitamente accompagnato da informazioni relative alla pianta, come il nome scientifico, la data di raccolta e il luogo. Gli erbari sono strumenti preziosi per lo studio della botanica e della biodiversità.

E Empoli

R Roma

B Bologna

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E V L R A E E Q U I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EQUIVALERE" EQUIVALERE

